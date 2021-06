Friends : Les acteurs reprennent le tube de la série... sauf Jennifer Aniston !

C'est l'un des évènements télévisuels les plus attendus de ces dernières années. La diffusion de l'épisode spécial de Friends : Les retrouvailles, plus de dix-sept ans après le dernier épisode de la mythique série sur ce groupe d'amis new-yorkais. Une réunion qui a mis longtemps à se faire et qui a permis quelques rapprochements parmi les acteurs. Une pléiade de stars ont été conviées pour accompagner Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et le reste du casting. Diffusé le 27 mai sur HBO Max, mais aussi en France, les fans de la série ont pu retrouver l'appartement d'origine ainsi que le Central Perk et tous les lieux sacrés qui ont fait la réputation de Friends.

C'est d'ailleurs sur le lieu de tournage que s'est rendu le présentateur anglais James Corden, à la tête d'un talk-show de fin de soirée très populaire aux États-Unis. L'un des concepts les plus appréciés de son émission est le Carpool Karaoke, un tour en voiture pendant lequel des célébrités comme Céline Dion ou Lady Gaga poussent la chansonnette en compagnie de l'animateur. Cette fois-ci, il a embarqué à bord d'une voiturette les six acteurs de Friends pour un tour des studios hollywoodiens où la série était tournée.

Une belle reprise du générique mythique de la série

L'occasion était trop belle et James Corden commence par demander innocemment aux acteurs s'il peut mettre une chanson. "On est tous ensemble dans une voiture et je me demandais si vous seriez d'accord qu'on écoute un peu de musique", interroge-t-il la troupe avant de lancer I'll Be There For You. Une musique qui résonne instantanément dans le coeur des acteurs très heureux de pouvoir la chanter tous ensemble, à l'exception de Jennifer Aniston visiblement excédée de l'entendre une nouvelle fois.

Après une très belle prestation d'ensemble, Courteney Cox semble avoir réalisé un rêve. "J'ai toujours voulu faire le Carpool Karaoke !", s'enthousiasme-t-elle. Une séquence géniale, déjà vue plus de 1,3 millions de fois sur YouTube alors que la vidéo est sortie le 17 juin !