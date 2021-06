Friends : Courteney Cox reproduit une scène mythique... avec Ed Sheeran !

Les fans de la série Friends ont rarement eu un si grand sourire aux lèvres. Non seulement les six comédiens du show se sont retrouvés, il y a peu, pour une réunion exceptionnelle - qui sera prochainement diffusée sur TF1 - mais ils ont aussi eu droit à une petite surprise de la part de Courteney Cox. Le 31 mai 2021, l'interprète de Monica Geller a effectivement partagé, sur son compte Instagram, une vidéo sur laquelle elle danse la fameuse "routine" - saison 6, épisode 10, Celui qui souhaitait la bonne année... non pas avec David Schwimmer, mais avec Ed Sheeran !

Improbable ? Et pourquoi pas ! Vous l'ignoriez peut-être, mais Courteney Cox et Ed Sheeran sont très bons amis. C'est même lui qui a présenté à la comédienne son amoureux actuel, le musicien irlandais Johnny McDaid, membre du groupe Snow Patrol. Bien sûr, cette "routine" made in 2021 aurait pu être parfaite, malgré quelques soucis d'équilibre et l'effroyable absence de David Schwimmer qui la dansait si bien. Hélas, à la fin de la vidéo, alors qu'elle se lance dans les bras de son partenaire, l'héroïne de Friends ne termine pas dans les airs... mais au sol. Dommage.