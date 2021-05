Friends : Gunther a bien changé ! Le gérant du Central Perk méconnaissable

En 10 saisons et 236 épisodes, Friends a fait rire et pleurer des centaines de millions de téléspectateurs ! Les fans de la série ont suivi avec une attention particulière l'émission Friends: The Reunion, diffusée ce jeudi 27 mai 2021. Ils ont retrouvé leurs héros de longue date, ainsi qu'un certain Gunther, le mythique gérant du Central Perk...

C'est sur HBO Max (et sur Salto pour la France) qu'a été diffusée la réunion de Friends. Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey) et Matthew Perry (Chandler) se sont retrouvés sur le canapé de leur célèbre appartement new-yorkais pour un voyage dans le temps et de croustillantes révélations. Un autre des acteurs de la série a fait une brève apparition. James Michael Tyler interprétait le rôle de Gunther, un ancien acteur reconverti manager du bar Central Perk, le repère de la bande d'amis.

James Michael Tyler est intervenu grâce à un appel en visio. De nombreux téléspectateurs ont été choqués par sa transformation ; l'ancien jeune homme aux cheveux décolorés et la calvitie naissante portait une casquette à l'effigie du Central Perk et des lunettes à la monture transparente. L'acteur de 58 ans possède désormais une barbe grisonnante.