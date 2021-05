Jennifer Aniston et David Schwimmer en couple ? "C'était un sujet de conversation très chaud sur le plateau"

C'est l'un des évènements culturels les plus attendus de l'année. Le retour annoncé de la cultissime série Friends a eu lieu hier soir sur les antennes de HBO aux États-Unis. En France, ces retrouvailles sont déjà disponibles sur Salto. Un unique épisode, nommé Friends : The Reunion, énormément attendu et qui a entraîné un tapage médiatique sans précédent. Après l'incroyable liste des guests, c'est désormais l'attitude de deux acteurs qui fait beaucoup parler. En effet, selon l'un des créateurs du show, Jennifer Aniston (52 ans) et David Schwimmer (54 ans) aurait eu une attitude très complice sur le tournage, au point d'alimenter les rumeurs sur une possible liaison entre les deux acteurs !

Mon Dieu, ils ne peuvent pas jouer ainsi, il doit se passer quelque chose !

Lors d'une interview pour le Hollywood Reporter, l'un des créateurs de la série, Kevin Bright, a commenté la rumeur sur une possible romance qui se serait développée sur le plateau de tournage : "C'était un sujet de conversation très chaud sur le plateau parce que l'électricité entre eux lors des scènes nous faisait dire "Mon Dieu, ils ne peuvent pas jouer ainsi, il doit se passer quelque chose !" et tout le monde pensait qu'il devait se passer quelque chose entre eux".

Une révélation choc de la part d'un des membres fondateurs de la série et qui laisse peu de place au doute sur une possible relation entre les deux stars, dont les personnages, Ross et Rachel, sont d'ailleurs connus pour leur histoire d'amour impossible. Une des créatrices historiques, Marta Kauffman a déclaré que "c'était plutôt clair" qu'il se passait quelque chose entre les deux, avant de poursuivre : "On était pas sûrs à 100 % que ce soit vrai puisqu'on ne leur a jamais clairement demandé, mais oui, on pensait qu'il se passait sûrement quelque chose".

Le mystère reste entier donc, mais ce qui est sûr c'est que David Schwimmer est un coeur à prendre. En couple avec Natalie Imbruglia dans les années 90 puis marié à l'artiste anglaise Zoë Buckman en 2010, le couple a divorcé en 2017. Depuis le beau gosse a été aperçu avec une jeune femme bien plus jeune que lui, mais rien de très sérieux apparemment. De son côté, après des relations avec Brad Pitt, dont elle garde un très bon souvenir, et le musicien John Mayer, Jennifer Aniston a été mariée à l'acteur Justin Theroux avant, là aussi, un divorce en 2017.