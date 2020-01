David Schwimmer sur le manque de diversité dans Friends : "Je me suis battu"

Blagues homophobes, transphobes, sexistes voire racistes : Friends n'a pas toujours été bienveillante auprès des minorités. La série, diffusée pour la première fois en 1994, véhicule préjugés et "blagues" qui ne passent plus aujourd'hui. Pour la première fois, un acteur de la sitcom reconnait ce manquement, notamment dans la diversité raciale de ses personnages.

Cruel manque de diversité

Dans une interview au Guardian parue le lundi 27, David Schwimmer reconnaît avoir été "conscient de ce manque de diversité". L'inoubliable Ross dit s'être battu pour que son personnage soit en couple avec des partenaires non blanches. "Il y aurait peut-être dû avoir un Friends avec des personnes noires ou asiatiques. J'ai lutté pour que Ross sorte avec des femmes de couleur", a-t-il confié au média britannique.

"Une des premières petites-amies que Ross a eue dans la série était une américaine d'origine asiatique, après il a été en couple avec une femme afro-américaine. J'ai consciemment mis la pression pour en arriver là", a confié David Schwimmer. En effet, des six petites-amies que Ross a enchaîné pendant 10 saisons, seules deux d'entre elles n'étaient pas blanches. C'est le cas de Julie, interprétée par Lauren Tom , qu'on a vue pendant sept épisodes de la saison 2. On se rappelle tous de Charlie, la paléonthologue afro-américaine qui a débarqué dans la série en tant que petite-amie de Joey ( Matt LeBlanc ), jouée par Aisha Tyler . On avait pu la voir durant seulement neuf épisodes, dans les saisons 9 et 10.

Des scènes problématiques qui ne passent plus

Plus de seize ans après la fin de la série, Friends reste très populaire, grâce à Netflix qui a racheté les droits de la sitcom pour 100 millions de dollars. Aux yeux d'un public plus jeune, la série choque par ses remarques homophobes ou transphobes. On pense notamment aux scènes You kissed a guy (saison 4, épisode 7), les blagues sur l'homosexualité de Carol et Susan, quand Ross vire le baby-sitter parce qu'il est un homme et tant d'autres. On touche également à la grossophobie dans les scènes illustrant Monica lorsqu'elle était adolescente et en surpoids.

Pour cet aspect là, David Schwimmer défend Friends. "La vérité c'est que la série était révolutionnaire dans sa manière d'aborder le sexe, la contraception, le mariage gay et les relations de couple. Dans le pilote, l'épouse de Ross la quitte pour une femme", a-t-il expliqué. L'acteur estime cependant qu'il était heureux de la manière dont Friends a traité le judaïsme des personnages. "J'étais content qu'on ait un épisode qui ne parlait pas que de Noël, mais aussi de Hanukkah", a poursuivi David Schwimmer.