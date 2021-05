Friends : Une pléiade de stars et une date de diffusion pour le retour tant attendu de la série

C'est une annonce qui a dû faire des millions d'heureux à travers le monde. Après l'arrêt de la série en 2004, Friends, qui a atteint le statut de série culte au fil de ses dix saisons, va bientôt revenir et on connaît déjà plusieurs informations importantes. Les producteurs nous ont habitués à faire venir des stars internationales, on se souvient tous de Brad Pitt, hilarant, en amoureux éconduit par Jennifer Aniston. Et bien ce sera encore le cas pour cet épisode très particulier diffusé sur HBO Max, qui verra passer à l'écran de nombreuses stars.

Pour ce qui est de la date de diffusion, vous ne devriez pas avoir trop à attendre puisque la chaîne vient de l'annoncer, le retour est prévu pour le 27 mai prochain ! Un très court teaser a d'ailleurs été partagé sur les réseaux sociaux dans lequel on peut voir les six membres originaux du casting marcher de dos les uns à côté des autres au son du générique devenu mythique, I'll Be There For You. Une nouvelle qui a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux puisque tous les acteurs, de Matt Leblanc à Courteney Cox ont partagé la vidéo sur Instagram, créant l'hystérie des fans de Friends. "Ce genre de choses n'arrivent pas tous les ans, ou dans les dix ans, ou tous les quinze ans. Je suis bénie d'avoir la chance d'être réunie avec mes amis... et c'était meilleur que jamais", a d'ailleurs écrit l'actrice de 56 ans, qui devrait toucher, comme chacun de ses partenaires de jeu, la coquette somme de 2,5 millions de dollars pour ce comeback.