Friends : Emma, Ben, les triplés... Que sont devenus les enfants de la série ?

17 ans après, le casting de Friends est enfin réuni ! Le jeudi 27 mai, HBO Max a dévoilé l'épisode-réunion des acteurs : Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) et David Schwimmer (Ross). Pour l'heure, on ne sait pas quels autres grands noms de la série seront présents pour cette grande réunion, décalée d'une année à cause de la pandémie.

L'occasion de prendre des nouvelles de certains personnages inoubliables de Friends : les enfants de la série. Le tout premier à avoir été introduit est Ben, le fils de Ross et de sa première épouse, Carol, tombée enceinte alors qu'ils étaient séparés. Naturellement, il est le petit qui est le plus apparu dans la série, avec 16 épisodes au casting. Attention, coup de vieux : Ben aurait eu 25 ans aujourd'hui.

Pour des raisons techniques et le bien-être des enfants, le personnage de Ben était interprété par plusieurs acteurs. Les jumeaux identiques sont particulièrement prisés des casteurs. D'abord par Michael Gunderson lorsqu'il était bébé, puis brièvement par les jumeaux Charles Thomas Allen et John Christopher Allen. La majorité du rôle de Ben était tenu par Cole Sprouse. Lui et son frère Dylan Sprouse ont ensuite connu une merveilleuse carrière d'enfants stars, avec leurs propres séries sur Disney Channel : La Vie de palace de Zack et Cody et La Vie de croisière de Zack et Cody. Aujourd'hui devenu un acteur confirmé, il tient un des rôles principaux de Riverdale.