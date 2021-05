Lisa Kudrow publie une rare photo de son fils Julian, charmant jeune homme de 24 ans

C'est pour le plus grand bonheur de ses 7,5 millions de followers que l'actrice de la célèbre série Friends, Lisa Kudrow a posté le vendredi 7 mai une photo de son fils et elle en plein FaceTime pour les 24 ans de Julian. Si on jette un oeil aux clichés, on remarque directement la ressemblance frappante entre la mère et le fils.

Il y a en effet comme un air de famille...