Friends - Réunion surprise aux Emmy Awards : "Colocataires depuis 1994 !"

"Bien sûr que je suis là, nous vivons ensemble !", lui a répondu l'interprète de Monica avec humour. "Ouais, nous sommes colocataires depuis 1994 Jimmy", a ajouté l'incontournable Rachel Green, mimant l'évidence. Viennent ensuite Lisa Kudrow, interprète de Phoebe, puis l'acteur Jason Bateman, ami du groupe, qui a d'ailleurs été récompensé par erreur... Un court sketch au terme duquel la joyeuse troupe s'est finalement éclipsée, Jennifer Aniston expliquant : "Le dîner est prêt !"

Vous ne vous débarrasserez jamais de Friends

Cette réunion des actrices de Friends est un avant-goût des grandes retrouvailles du casting annoncées par la chaîne HBO Max en février dernier, soit seize ans après la fin de la série et la diffusion de son 234e épisode. À cause de la pandémie de coronavirus, le tournage de cette émission spéciale - qui se fera bien sûr avec Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer - a été reporté à deux reprises, dans l'espoir de finalement pouvoir se faire en présence d'un public.

En août dernier, le temps d'une interview accordée à Deadline, Jennifer Aniston avait reconnu que ce report était "très triste", mais qu'il avait aussi ses avantages : "Vous savez quoi ? Cela nous a également donné plus de temps pour le rendre encore plus excitant et plus amusant qu'il ne l'aurait été. J'ai donc choisi de voir le verre est à moitié plein avec ce report. Écoutez, nous n'allons nulle part. Vous ne vous débarrasserez jamais de Friends, désolée. Vous êtes coincés avec nous pour la vie, les gars."

Palmarès complet des Emmy Awards 2020

Meilleur acteur dans une série ou un film télévisé - Mark Ruffalo dans I Know This Much Is True

Meilleure actrice dans une série ou un film télévisé - Regina King dans Watchmen

Meilleur second rôle masculin dans une série ou un film - Yahya Abdul-Mateen II dans Watchmen

Meilleur second rôle féminin dans une série ou un film - Uzo Aduba dans Mrs. America

Meilleur acteur dans une série comique - Eugene Levy dans Schitt's Creek

Meilleure actrice dans une série comique - Catherine O'Hara dans Schitt's Creek

Meilleur second rôle masculin dans une série comique - Dan Levy dans Schitt's Creek

Meilleur second rôle féminin dans une série comique - Annie Murphy dans Schitt's Creek

Meilleur acteur dans une série dramatique - Jeremy Strong dans Succession

Meilleure actrice dans une série dramatique - Zendaya dans Euphoria

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique - Billy Crudup dans The Morning Show

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique - Julia Garner dans Ozark

Meilleur émission/compétition de télé-réalité - RuPaul's Drag Race

Meilleur talk show - Last Week Tonight with John Oliver

Meilleure série - Watchmen

Meilleure série comique - Schitt's Creek

Meilleure série dramatique - Succession