Lisa Kudrow mariée à un français depuis 25 ans : "Il sortait avec ma coloc !"

On se souvient tous de ce passage de la série Friends dans lequel Phoebe essaye d'apprendre une langue étrangère à Joey (saison 10, épisode 13). Dans la version française, elle lui donne une leçon d'espagnol alors que dans la version originale, il s'agit d'un cours de français. Et pour cause ! Lisa Kudrow est en couple depuis l'année 1993 avec Michel Stern, un directeur de la publicité bien de chez nous, qu'elle a épousé le 27 mai 1995. "La première fois que je l'ai vu, c'était dans les années 1980, raconte-t-elle dans une interview accordée au magazine Public. Il sortait avec ma coloc. Je le trouvais très séduisant, brillant. Mais il était pris et je ne me voyais pas flirter avec le mec de ma copine ! Je l'évitais de peur que les autres remarquent mon attirance. Quelques années plus tard, à l'anniversaire de cette fille que je ne voyais plus, j'ai recroisé Michel, devenu son ex. Le début d'une histoire d'amour..."

De leur idylle est né Julian, qui a aujourd'hui 22 ans. À l'époque, sa grossesse avait été intégrée à la série Friends puisque Phoebe Buffay portait les triplés de son demi-frère Frank et de son épouse Alice – géniale Debra Jo Rupp. Le confinement, Lisa Kudrow l'a d'ailleurs passé avec son enfant... mais pas vraiment avec son mari. Comme elle le précisait au présentateur Jimmy Kimmel, elle forme un couple très libéré avec Michel Stern, qui avait préféré rester dans leur demeure de Palm Springs pour surveiller des travaux. Leur secret ? "Ne pas empiéter sur l'indépendance de l'autre, précise-t-elle. Pour avoir des choses à se raconter, il est sain de vivre sans être collés." Voilà qui a l'air réussi.

Avec lui, nous devons respecter les bonnes manières

S'il y en a un qui a bénéficié de cette union bilingue... c'est Julian. À la maison, papa comme maman ont imposé leurs valeurs, leurs richesses culturelles. "C'est un mix des deux, a-t-elle précisé à Public. Mon mari est très français. Quand je prononce le prénom de Julian à l'américaine, il me reprend : 'C'est JUlian, pas JOUlian !' Autre chose : avec lui, nous devons respecter les bonnes manières. Ne pas mettre les coudes sur la table, ne pas couper les pâtes avec un couteau, éviter de saucer son assiette ou de faire du bruit en buvant une soupe !" En ce moment, Lisa Kudrow est à l'affiche de la série Space Force, disponible sur Netflix depuis le 29 mai 2020. On n'y parle pas forcément formules de politesse, couteau à droite ni fourchette à gauche, mais ça peut valoir le coup d'y jeter un oeil...

