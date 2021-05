Friends : Les acteurs ont touché une somme gargantuesque pour l'épisode spécial !

Les téléspectateurs ont sorti les mouchoirs devant l'épisode Friends : The Reunion, disponible en France sur Salto depuis le 27 mai 2021. Ils n'étaient pas les seuls. En se retrouvant tous dans la même pièce - ce qui n'était arrivé qu'une seule fois en dix-sept ans -, en redécouvrant les studios d'époque, Jennifer Aniston, Courteney Cox , Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer n'ont pas manqué de verser une larme ou deux... voir plus si affinité. Heureusement, chaque comédien a pu sécher ces flots à l'aide du gros chèque touché pour avoir participé à ce tournage. Selon The Hollywood Reporter, chacun aurait empoché entre 2,5 et 3 millions de dollars pour avoir accepté ce bref retour devant les caméras.

Si cette somme paraît énorme, elle ne représente finalement pas grand chose vis-à-vis de ce que rapporte la série Friends depuis sa création, en 1994. Alors que le programme s'est clôturé en 2004, les rediffusions multiples à travers le monde et la vente de produits dérivés rapporte toujours un milliard de dollars par an à la Warner. Les interprètes de Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler et Joey ont également décroché le jackpot en obtenant un rôle dans le show. En 2021, ils touchent toujours plus que la majorité des acteurs de séries actuelles avec 20 millions de dollars par an de royalties.