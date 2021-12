Harry Potter : Premières photos des retrouvailles à Poudlard avec Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint

C'est tellement magique que c'est à peine croyable ! Après deux années de misère, la planète Terre s'apprête à vivre le plus beau des lendemains de réveillon. Le 1er janvier 2022, HBO Max mettra en ligne les retrouvailles de tous les comédiens - ou presque - de la saga Harry Potter... et une première image du tournage a déjà fuité. Sur les réseaux sociaux, la chaîne américaine a effectivement partagé une photographie sur laquelle on aperçoit Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, les interprètes d'Harry, Hermione et Ron, confortablement installés dans une salle du château de Poudlard, le sourire aux lèvres.

Il faut dire que nos trois héros célèbrent là un drôle d'anniversaire. Harry Potter à l'école des sorciers, le premier film de la saga inspirée des livres de J.K. Rowling, est sorti il y a 20 ans ! "C'est comme s'ils n'avaient jamais quitté les lieux", commente HBO Max. Et pour cause. Outre les bavardages amicaux de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, le public s'apprête à retrouver de nombreux autres personnages qui ont arpenté la salle commune de Poudlard. Helena Bonham Carter - Bellatrix Lestrange -, Ralph Fiennes - Lord Voldemort -, Gary Oldman - Sirius Black -, Tom Felton - Drago Malefoy -, Jason Isaacs - Lucius Malefoys -, Bonnie Wright - Ginny Weasley - ou encore Evanna Lynch - Luna Lovegood seront, par exemple, eux aussi, de la partie !