Harry Potter : Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert bientôt réunis à Poudlard !

Le monde s'apprête à ressentir, enfin, un peu de magie ! Après les comédiennes et les comédiens de la série Friends, qui se sont retrouvés au Central Perk au mois de mai dernier, c'est au tour des stars de la saga Harry Potter de se réunir. Et pas n'importe où s'il-vous-plaît. Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, qui ont interprété Harry, Hermione et Ron de 2001 à 2011, vont fouler, à nouveau, les pavés du château de Poudlard pour HBO Max. Un sacré cadeau d'anniversaire pour célébrer les 20 ans de la franchise.

Selon les premiers communiqués relayés par la presse international, ces retrouvailles seront l'occasion de "mettre à l'honneur la magie derrière la création de ces films et celle de la famille qui s'est construite autour du projet de Warner Bros, deux décennies plus tard". En huit long-métrages, les talents se sont effectivement regroupés dans les couloirs de l'école des sorciers et nombre d'entre eux ont accepté de se prêter au jeu. Outre les trois héros de la saga, les spectateurs verront défiler Tom Felton - Drago Malefoy -, Helena Bonham Carter - Bellatrix Lestrange -, Ralph Fiennes - Lord Voldemort -, Gary Oldman - Sirius Black -, Bonnie Wright - Ginny Weasley - ou encore Evanna Lynch - Luna Lovegood.