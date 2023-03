Daniel Radcliffe : La star de Harry Potter bientôt papa pour la première fois, qui est sa compagne ?

Devenu star dès l'enfance grâce à son rôle dans la saga qui porte le nom du personnage qu'il incarne, Harry Potter, Daniel Radcliffe écrit un nouveau chapitre dans sa vie : l'acteur britannique de 33 ans va être papa. Sa compagne, la comédienne américaine Erin Darke (38 ans) avec qui il est en couple depuis une dizaine d'années est enceinte. Une heureuse nouvelle confirmée par un porte-parole du célèbre mais discret "sorcier" au média anglais The Mirror.

C'est en 2013 que Daniel Radcliffe a croisé le chemin d'Erin Darke, plus précisément sur le plateau du film Kill Your Darlings. A cette époque, l'acteur faisait des choix de carrière audacieux, soucieux de s'éloigner de l'univers créé par la plume de J. K. Rowling, sans pour autant renier la magie de ce dernier. Ainsi, il a multiplié les performances dans des oeuvres du cinéma indépendant. En interview pour Playboy en 2015, on en apprenait plus sur la rencontre entre les deux comédiens sur ce tournage. Ils avaient ainsi partagé une des scènes chaudes du film : une fellation dans une bibliothèque. "Non, nous n'étions pas ensemble à ce moment-là. Mais c'est un merveilleux souvenir de nous qui flirtions pour la première fois", confiait-il au magazine coquin.

Dernièrement, Daniel Radcliffe a joué le rôle principal dans Weird : The Al Yankovic Story, sorti l'année dernière. Ce biopic suit la vie et la carrière du comédien Weird Al Yankovic, qui s'est fait connaître avec des versions comiques parodiées de chansons classiques. De son côté, Erin Darke a marqué les esprits après sa prestation dans la série Good Girls Revolt en 2015 et est récemment apparue dans la série The Marvelous Mrs Maisel.

On imagine que ses anciens partenaires aussi célèbres, Emma "Hermione" Watson et Rupert "Ron" Grint - devenu papa en 2020 d'une fille - lui ont envoyé leurs meilleurs voeux pour ce futur heureux événement !