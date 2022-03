Daniel Radcliff (Harry Potter) en couple depuis 10 ans : qui est Erin Darke la jolie brune pour qui il craque ?

Ce vendredi 11 mars sera diffusé en Prime sur TF1 la fameuse soirée de retrouvailles des anciens petits sorciers Harry Potter : retour à Poudlard. Les téléspectateurs découvriront ou redécouvriront (la soirée est disponible depuis le 1er janvier sur la plateforme Salto) leur trio de sorciers préférés en compagnie des personnages les plus emblématiques. Evidemment la star éponyme de la saga, Daniel Radcliffe, sera de la partie, lui qui est en couple maintenant 10 ans avec la belle Erin Darke.

Les fans les plus attentifs de la saga le savent très bien... Daniel Radcliffe file le parfait amour depuis maintenant 10 ans. C'est sur le tournage de Kill your darlings en 2012 que celui qui a prêté ses traits au plus célèbre des sorciers, a fait la rencontre de la comédienne Erin Darke. Le couple avait annoncé officiellement leur relation lors de la 68e cérémonie des Tony Awards à New-York deux ans plus tard.

L'Américaine de 37 ans, aujourd'hui connue pour son rôle de Cindy dans la série Good Girls Revolt en 2015, faisait à l'époque ses débuts au cinéma. Elle était apparue pour la première fois sur grand écran dans des rôles très secondaires en 2011 dans les films de Jason Reitman et Lynne Ramsay. Au cours de la décennie qui suit, elle est engagée pour jouer dans des productions aux côtés de Julianne Moore, Kristen Stewart, Alec Baldwin, Kevin Costner et Jennifer Garner. Son principal fait d'armes reste à ce jour son interprétation de Cindy dans la mini-série engagée Good Girls Revolt qui suit un groupe de femmes journalistes pendant la révolution culturelle des années 1960.

Daniel Radcliffe sera, quant à lui, au casting du prochain film d'Aaron et Adam Nee Le Secret de la cité perdue qui sortira en France le 23 mars prochain. Il partagera l'affiche avec Sandra Bullock et Channing Tatum dans cette comédie romantique aux allures d'Indiana Jones.