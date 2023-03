Diaporama : Daniel Radcliffe : La star de Harry Potter bientôt papa pour la première fois, qui est sa compagne ?

1 / 16 Daniel Radcliffe : La star de Harry Potter bientôt papa pour la première fois, qui est sa compagne ?

2 / 16 Le célèbre sorcier de Harry Potter, Daniel Radcliffe, va bientôt devenir papa ! Daniel Radcliffe - Première du film "Le Secret de la cité perdue (The Lost City)" au Cineworld Leicester Square à Londres. © BestImage

3 / 16 Il s'agit du premier enfant du couple qu'il forme avec Erin Darke Daniel Radcliffe et sa compagne Erin Darke - Photocall du film “Weird: The Al Yankovic Story” lors de la 47ème édition du Festival International du Film de Toronto (TIFF) le 8 septembre 2022. © BestImage

4 / 16 Les amoureux se sont rencontrés sur le tournage du film "Kill Your Darlings" il y a une décennie Daniel Radcliffe et sa petite amie Erin Darke - 68ème cérémonie des "Tony Awards" à New York, le 8 juin 2014. © BestImage

5 / 16 Erin Darke est une comédienne américaine connue pour avoir joué dans la série "Good Girls Revolt" Erin Darke lors de la première de la série ''Good Girls Revolt'' à New York, le 18 octobre 2016. © BestImage, Zuma Press / Bestimage

6 / 16 Des amoureux très discrets qui mènent une vie normale aux Etats-Unis Exclusif - Daniel Radcliffe se promène avec sa petite amie Erin Darke dans le quartier de West Village à New York, le 31 octobre 2016 © BestImage

8 / 16 Après la saga de J.K. Rowling, Daniel Radcliffe a choisi de mener une carrière faite d'expériences audacieuses dans le cinéma indépendant. Daniel Radcliffe - Photocall pour la première de "Weird: The Al Yankovic Story" au cinéma Alamo Drafthouse à New York le 1er novembre 2022. © Ron Adar/SOPA Images via ZUMA Press Wire / Bestimage © BestImage

