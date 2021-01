Rupert Grint, jeune papa changé : rares confidences sur sa fille de 8 mois

A 32 ans, Rupert Grint est un acteur changé depuis qu'il est devenu père, au mois de mai 2020. En tournée de promotion pour le lancement de la deuxième saison de la série Servant, le 15 janvier 2021 sur Apple TV+, le Britannique s'est confié sur son nouveau rôle de père lors d'une interview accordée au site comicbook.com. Lors de cet entretien vidéo, l'inoubliable interprète de Ron Weasley dans la saga Harry Potter a reconnu que l'arrivée de sa petite Wednesday a pour sûr influencé son jeu d'acteur.

"C'est vraiment étrange. Cela a définitivement changé ma perspective sur les choses, mais aussi d'une manière utile... C'était quelque chose dont je n'avais jamais vraiment eu idée, ce genre d'amour, c'est un amour très différent", le compagnon de l'actrice britannique Georgia Groome a-t-il notamment affirmé. Une nouvelle paternité qui l'a "définitivement aidé" à interpréter son personnage de Julian Pearce dans la série Servant, quoique...

"Je pense que c'est probablement la pire série à laquelle prendre part quand vous venez juste de devenir papa", Rupert Grint a-t-il ajouté, expliquant que sa fille est née entre deux sessions de tournage. "Ce n'est vraiment pas une bonne publicité pour devenir parent." Servant met en scène Dorothy et Sean Turner, un jeune couple qui a perdu son enfant. La mère endeuillée utilise alors une poupée à des fins thérapeutiques, mais la situation prend une tournure étrange lorsqu'elle engage une mystérieuse nourrice pour s'en occuper. Effectivement, on a connu scénario plus rassurant pour un jeune papa !