"J'avais besoin d'arrêter" : Rupert Grint, son rôle dans "Harry Potter" a fini par devenir insupportable

L'année 2023 est sans doute la sienne. Après s'être illustré dans la série Le cabinet de curiosités de Guillermo Del Toro ainsi que dans Servant, disponible sur Apple TV+, Rupert Grint signe son grand retour au cinéma. Le comédien est effectivement à l'affiche du nouveau thriller de M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin, sorti en France le 1er février 2023. Fut un temps, l'acteur de 34 ans avait bien du mal à faire oublier l'image du sympathique Ron Weasley, le meilleur ami d'Harry Potter dans la saga adaptée des livres de J.K. Rowling. Mais tout ceci est bel et bien derrière lui.

Si le rôle de Ron Weasley lui a tant collé à la peau, c'est qu'il était taillé sur mesure pour Rupert Grint. Outre leur couleurs de cheveux en commun, l'acteur a grandi, comme son personnage, dans une famille nombreuse. Entouré de cinq frères et soeurs, le jeune homme avait eu du mal à trouver sa place. "Je rencontrais des difficultés pour me faire remarquer, explique-t-il au magazine Bustle. Dans les films, Ron et moi, nous ne faisions qu'un. À la fin, je jouais mon propre rôle." La saga s'est clôturée il y a 11 ans désormais mais personne ne peut l'oublier : le monde entier a vu Rupert Grint grandir au cinéma.

Si on avait continué, ça aurait pu se dégrader

Les rôles s'inversent, toutefois, pour Rupert Grint qui est devenu papa en mai 2020 d'une petite fille prénommée Wednesday. De son expérience aux côtés de Daniel Radcliffe et Emma Watson, il conserve le meilleur - comme il l'a démontré, en 2022, durant la réunion Harry Potter. Le comédien britannique n'était pas mécontent, cela dit, que l'expérience touche à sa fin. "Harry Potter était tellement prenant, on tournait presque toute une année, et puis on faisait la promotion le reste du temps, se souvient-il. Ça a été comme de sortir de nos corps pendant longtemps, et je pense qu'on a terminé au bon moment. Si on avait continué, ça aurait pu se dégrader. J'avais besoin d'arrêter, de prendre du recul". Pour revenir dans de meilleures conditions, si l'on en croit ses récentes interventions, brillantes, sur petit comme grand écran.