Rupert Grint (Harry Potter), "magnat de l'immobilier" : sa fortune dévoilée

Petit rouquin maladroit dans la saga Harry Potter, Rupert Grint est pourtant très habile lorsqu'il s'agit de gérer sa fortune. Après avoir empoché plus de 53 millions de dollars pour son rôle de Ron Weasley, Rupert a su faire fructifier son argent comme un vrai magicien. À seulement 32 ans, ses différents investissements lui auraient ainsi rapporté une coquette somme avoisinant les 25 millions de livres sterling (près de 28 millions d'euros).

Des sommes incroyables

Une source aurait confié au Sun : "Rupert est devenu un magnat de l'immobilier et a travaillé sa magie sur la construction de son empire. (...) Son portefeuille vaut environ 24 millions de livres sterling maintenant et il le développe tout le temps. Il a lancé trois entreprises immobilières qui rapportent toutes des sommes incroyables."

Propriétaire de plusieurs sociétés florissantes, l'acteur britannique possède par exemple l'entreprise Clay 10 Ltd, (estimée à plus de 26 millions de dollars selon le Daily Mail) dont les actifs ont enregistré un gain de près de 4 millions de dollars au cours de ces deux dernières années. Particulièrement efficace pour repérer les propriétés qui vont lui rapporter de l'or, la star des séries Snatch, Sick Note et ABC contre Poirot a notamment acheté des maisons à Londres, dans le Hertfordshire et à Luton.

Heureux dans les affaires, dans sa vie amoureuse et dans sa vie professionnelle, Rupert est devenu papa d'une petite fille en mai 2020 avec sa compagne de longue date Georgia Groome et sera bientôt la star du la série Servant, une série d'horreur signée M.Night Shyamalan.