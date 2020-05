Harry Potter - Rupert Grint papa : Daniel Radcliffe réagit "bizarrement"

De son côté, Rupert Grint est âgé de 31 ans. L'arrivée de son premier enfant a surpris plus d'un fan lorsqu'elle a été confirmée en avril dernier, à peine un mois avant que Georgia Groome ne donne naissance à leur petite fille. Déjà en 2018, lors d'une interview accordée au Guardian, l'interprète de Row Weasley avait confié son désir de paternité : "Avoir 30 ans est étrange. Je n'ai pas le sentiment d'y être encore et je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je vais juste continuer d'avancer pas à pas, en continuant de jouer des personnages intéressants, et on verra, avait affirmé la star de la série Servant, sur Apple TV+. J'aimerais me poser et bientôt avoir des enfants."

C'est maintenant chose faite, après dix ans de vie commune avec sa compagne, également comédienne. Le couple serait marié depuis le printemps 2019, mais n'a jamais confirmé cette union.