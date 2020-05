Rupert Grint : Ron d'Harry Potter est papa, sa compagne Georgia a accouché !

Rupert Grint est papa et cela relèverait presque, aux yeux du public, du tour de magie : un mois seulement après la révélation de la grossesse de sa compagne Georgia, l'ancien héros de la saga Harry Potter aux côtés de Daniel Radcliffe et Emma Watson est comblé par la naissance d'une petite fille !

En couple avec Rupert (31 ans) depuis près de dix ans, Georgia Groome, 28 ans et actrice de son état elle aussi, a en effet mis au monde leur premier enfant. Une heureuse nouvelle que les jeunes parents, après avoir longtemps gardé secrète la grossesse de madame, ont partagée publiquement, tout en lui gardant une grande part de mystère : "Rupert Grint et Georgia Groome sont enchantés de confirmer la naissance de leur petite fille. Nous vous demandons de respecter leur intimité dans ces moments très spéciaux", dit sobrement le communiqué laconique qu'a fait paraître leur représentant. Pour le prénom de la merveille qui est apparue dans leur vie, on repassera... Par le passé, Rupert avait en tout cas clairement laissé entendre que s'il devait avoir un garçon, il ne s'appellerait certainement pas Ron !

Rupert Grint et Georgia Groome, qui s'est fait connaître très jeune dans la seconde moitié des années 2000 dans des productions britanniques (London to Brighton et Angus, Thongs and Perfect Snogging), avaient entamé leur relation en 2011, soit l'année où l'acteur britannique en avait terminé avec ses aventures magiques dans la peau de Ron Weasley en même temps que la saga cinématographique adaptée de l'oeuvre de J.K. Rowling avait pris fin. Il avait alors déjà commencé à apparaître dans d'autres univers, comme le film de guerre Into the White, avant de poursuivre son parcours sur les grands écrans de manière relativement discrète. La télévision lui a en revanche accordé un peu plus de place ces dernières années, star à partir de 2017 de la série comique Sick Note, dans la peau d'un homme auquel on a diagnostiqué par erreur un cancer en phase terminale et qui décide de garder la vérité pour lui en constatant que tout le monde est aux petits soins, puis petit truand dans Snatch et plus récemment encore dans Servant, série horrifique d'Apple TV+ produite par M. Night Shyamalan.

Ce n'est qu'en avril 2020 qu'il avait été révélée que Georgia était enceinte de leur premier enfant : peu après que son ventre très arrondi avait parlé pour eux lors d'une banale sortie dans Londres, Rupert et sa compagne avaient officialisé la nouvelle par voie de communiqué. Peu avant l'accouchement de sa bien-aimée, l'acteur s'était associé à l'actrice Miriam Margolyes, qui jouait Pomona Chourave dans Harry Potter, pour rendre un vibrant hommage à une sage-femme en activité au coeur de la pandémie de coronavirus : "Ce que j'ai entendu à propos de vous est juste dingue. Les sacrifices que vous faites sont véritablement une source d'inspiration. C'est un comportement très Gryffondor. Merci infiniment", avait-il ainsi adressé à cette sage-femme de 33 ans en poste dans un hôpital de Birmingham, dans un segment de l'événement solidaire One World: Together at Home. Rupert Grint et Georgia Groome font partie des nombreux couples qui ont accueilli un enfant dans le contexte particulier de la pandémie du Covid-19. La magie de la vie est sans limite.