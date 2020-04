Rupert Grint (Harry Potter), bientôt papa, officialise la grossesse de Georgie

Accio, bébé ! La nouvelle se confirme : la star de la saga Harry Potter va bien devenir papa pour la première fois. Le 9 avril 2020, Rupert Grint était aperçu dans les rues de Londres en compagnie de sa chère et tendre Georgie Groome... et de son ventre très, très rond. Face à l'évidence, le jeune comédien de 31 ans a choisi la transparence plutôt que la cape d'invisibilité. Ses représentants ont pris la parole pour valider la rumeur de cet heureux événement. "Rupert et Georgie sont excités à l'idée d'annoncer qu'ils attendent un enfant, expliquent-ils. Ils voudraient, s'il-vous-plaît, que l'on respecte leur vie privée en ce moment."

L'enfant ne devrait pas tarder à venir au monde, si l'on en croit le baby bump impressionnant de Georgie Groome. En couple avec Rupert Grint depuis 2011, la jeune Britannique de 28 ans est elle aussi actrice. Vous l'avez sans doute repérée, en début de carrière, dans London to Brighton ou Le Journal intime de Georgia Nicolson – dans lequel elle tenait le rôle principal en 2008. Si avec ça, bébé n'a pas des prédispositions pour les arts dramatiques...

Que devient Rupert Grint depuis la fin d'Harry Potter ?

Contrairement à de nombreuses sagas connues, celle inspirée des romans de J.K. Rowling a été de bon augure pour une grande majorité de ses protagonistes. Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint poursuivent, chacun à sa manière, un chemin riche et redoutablement intéressant à suivre. Loin des blockbusters et films à renommée internationale, l'interprète de Ron Weasley se construit une délicieuse filmographie indépendante, en tournant par exemple en 2015 dans la comédie hallucinogène Moonwalkers. Depuis trois ans, le comédien incarne Daniel Glass dans la série Sick Note, dans laquelle il donne la réplique à Lindsay Lohan – oui, messieurs dames. Plus récemment, c'est dans les épisodes de Servant qu'il s'illustrait, en tant que Julian Pearce. Cette carrière, un coup de baguette magique n'aurait certainement pas suffi à la construire...