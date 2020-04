Rupert Grint (Harry Potter) bientôt papa ? Sa chérie affiche un ventre bien rond

Le ventre rond de sa compagne ne laisse que peu de place au doute : Rupert Grint va bientôt devenir père pour la première fois. Le 9 avril 2020, l'acteur britannique de 31 ans et sa compagne ont été aperçus alors qu'ils faisaient des courses dans le Nord de Londres. Sur les photos publiées par le Daily Mail, Georgia Groome, également comédienne, est apparue avec un large baby bump.

L'incontournable interprète de Ron Weasley dans la saga Harry Potter et l'actrice anglaise de 28 ans se fréquentent discrètement depuis 2011. Malgré de vives rumeurs de mariage au printemps 2019, et les anneaux qu'ils portent à l'annulaire, aucun d'eux n'a confirmé une quelconque union. Georgia Groome avait 14 ans lorsqu'elle s'est illustrée dans le film Le Journal intime de Georgia Nicholson, aux côtés d'Aaron Taylor-Johnson, en 2008. Elle a depuis fait plusieurs apparitions au théâtre, dans des courts métrages et séries britanniques.

De son côté, Rupert Grint se veut plutôt discret depuis la sortie du dernier film Harry Potter et les Reliques de la Mort : Deuxième partie, en 2011. Après quelques apparitions au cinéma peu remarquées, le comédien a davantage brillé au théâtre et à Broadway. Depuis 2016, il multiplie les rôles dans des séries telles que Snatch, Urban Myths, Sick Note et The ABC Murders, adaptée du roman A.B.C. contre Poirot d'Agatha Christie. Depuis novembre 2019, Rupert Grint est à l'affiche de la série Servant, diffusée sur Apple TV+.

Pour ce qui est de son amitié avec ses ex-camardes des films Harry Potter, Daniel Radcliffe et Emma Watson, Rupert Grint n'a pas vraiment gardé le contact : "Il y a cette idée selon laquelle Emma Watson, Rupert Grint et moi sommes les meilleurs amis et qu'on passe notre vie ensemble, avait commenté Daniel Radcliffe en février 2012. Je vais mettre les choses au clair, Emma et moi, nous nous envoyons des SMS assez souvent. Mais pas Rupert et moi. On ne doit se voir qu'une fois tous les six mois, quelque chose comme ça."