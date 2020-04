Rupert Grint (Harry Potter) bientôt papa : Georgia affiche un gros baby bump !

Le ventre de Georgia Groome est déjà bien rond ! Le 9 avril 2020, Rupert Grint et sa compagne ont été aperçus dans les rues de Londres. Une sortie à deux lors de laquelle la comédienne britannique a laissé voir un large baby bump ne laissant que peu de place au doute : le couple s'apprête à accueillir son premier enfant ! Une grossesse surprise confirmée quelques jours plus tard par leur porte-parole.

"Rupert et Georgie sont excités à l'idée d'annoncer qu'ils attendent un enfant. Ils voudraient, s'il vous plaît, que l'on respecte leur vie privée en ce moment." Un heureux événement qui survient près de dix ans après que les deux acteurs se sont rencontrés puisque l'incontournable interprète de Ron Weasley dans la saga Harry Potter et la comédienne de 28 ans se fréquentent depuis 2011. Malgré de vives rumeurs de mariage au printemps 2019, et les anneaux qu'ils portent à l'annulaire, aucun d'eux n'a confirmé une quelconque union.

Georgia Groome avait 14 ans lorsqu'elle s'est illustrée dans le film Le Journal intime de Georgia Nicholson, aux côtés d'Aaron Taylor-Johnson, en 2008. Elle a depuis fait plusieurs apparitions au théâtre, dans des courts métrages et autres séries britanniques. De son côté, à 31 ans, Rupert Grint se veut plutôt discret depuis la sortie du dernier film Harry Potter et les Reliques de la mort : Deuxième partie, en 2011. Après quelques apparitions au cinéma peu remarquées, le comédien a davantage brillé au théâtre et à Broadway. Depuis 2016, il multiplie les rôles dans des séries telles que Snatch, Urban Myths, Sick Note et The ABC Murders, adaptée du roman A.B.C. contre Poirot d'Agatha Christie. Depuis novembre 2019, il est à l'affiche de la série Servant, diffusée sur Apple TV+.