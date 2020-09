Wejdene ne supporte plus son tube Anissa : elle s'explique !

Wejdene n'en peut plus ! Absolument partout depuis le mois de mai, la jeune artiste défend son titre Anissa. Entêtant et répétitif, ce tube de l'été n'est pas forcément une partie de plaisir pour son auteur. Répondant aux questions d'Erika Moulet dans L'Hebdo de la musique (W9), la chanteuse de 16 ans a expliqué qu'elle ne supportait plus la musique qui l'a rendue célèbre.

Questionnée sur le titre qu'elle ne pouvait plus entendre, Wejdene répond sans hésitation : "C'est Anissa ! C'est mon tube, mais je le connais depuis longtemps." Comme tous les autres artistes, elle connaissait déjà son titre par coeur des mois avant sa sortie. Écoutes, réglages, enregistrement, performances, tournage du clip, interviews... en tout, Wejdene a bien dû écouter Anissa un million de fois.

Au micro de Purebreak, en juin dernier, Wejdene expliquait comment elle avait réussi à écrire les paroles de son méga tube. "C'était sur un coup de tête, c'est-à-dire que je réfléchissais à quel son on pouvait balancer. J'étais dans ma chambre. Quand j'écris, je suis toujours dans un mood. Là, j'étais pas dans un mood amoureux ou quoi, mais j'avais envie d'écrire. Je me suis dit : 'Là, faut que t'écrives un truc qui t'est arrivé, qui fasse parler.' Donc j'ai pensé à ça direct, et j'ai écrit", expliquait-elle.

Et voilà, quelques mois après, Wejdene est désormais signée chez Universal et vient de fêter la sortie de son premier album, 16, qui s'offre d'ailleurs un beau démarrage. En seulement 24h, il cumulait déjà 2,7 millions de streams sur Spotify. L'occasion pour Wejdene d'apprendre onze nouveaux titres, de quoi oublier un temps les paroles d'Anissa.