Erika Moulet en couple avec Bachar : ses confidences sur leur coup de foudre

Entre Erika Moulet et son chéri Bachar Mar-Khalifé, c'est une histoire qui roule ! Voilà près de huit ans que la jolie brune de 37 ans file le parfait amour avec celui qu'elle a fini par épouser. Ensemble, ils ont eu trois enfants, Kéandre (7 ans), Ernest (5 ans) et sa petite dernière, Nirvana, née le 13 mars 2018. Une famille nombreuse et unie qui s'est agrandie en un clin d'oeil, à l'image de sa relation avec Bachar.

Lors d'un entretien pour nos confrères de Public, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a fait des confidences pour le moins étonnantes sur sa rencontre avec celui qui partage sa vie. "C'était un truc totalement improbable, lâche-t-elle d'entrée. Un pote que je n'avais pas vu depuis dix ans m'appelle un jour pour me dire qu'il fait un concert avec une percussionniste du Liban, et c'était Bachar." Entre eux, c'est le coup de foudre et "de là, tout est allé super vite". Tellement vite qu'Erika Moulet tombe enceinte de leur premier enfant trois mois seulement après leur premier date. "J'ai présenté mon mari en même temps que j'annonçais ma grossesse... C'était le destin", estime-t-elle.

Et Erika Moulet a semble-t-il vu juste à l'époque puisqu'elle est toujours aussi folle amoureuse qu'au premier jour. "Je ne peux pas rêver mieux que Bachar pour moi et pour mes enfants. Se rendre compte chaque jour qu'on a de la chance, se le dire, ça fait perdurer la magie." D'ailleurs, la présentatrice télé en est sûre et certaine : "Avec Bachar, ça durera ! J'ai peu de certitudes, mais ça, je l'ai su depuis le début."

Côté actu, Erika Moulet est une présentatrice reconnue. D'ailleurs, elle revient tout juste d'Agadir où elle a présenté avec Jérôme Anthony le Concert pour la Tolérance. Un show qui sera diffusé sur W9 ce samedi 16 novembre et qui sera dédié à Soprano. Au programme : un panel d'invités tels que Slimane, Dadju, Vitaa, les Kids United, Black M, Patrick Fiori, Soolking et également Lartiste.