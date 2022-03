"Je l'ai vécu, me faire agresser" : Wejdene victime de harcèlement, son message bouleversant

Wejdene n'a pas peur de cacher ses blessures à son public. Pour preuve, elle s'inspire de son expérience personnelle pour créer ses chansons. Et la prochaine va aborder un thème qui touche de nombreux enfants, mais pas que : le harcèlement.

Wejdene a été révélée au grand public avec son tube Anissa, évoquant une trahison. Le single a rapidement été un succès, propulsant ainsi la jeune femme de 17 ans sous le feu des projecteurs du jour au lendemain. Et avec la notoriété vient une vague d'amour, mais aussi de critiques. La candidate de Danse avec les stars 2021 n'est en effet pas épargnée sur les réseaux sociaux.

A l'école aussi la jeune femme a dû affronter la méchanceté de certaines personnes comme elle l'a confié en story Instagram, le 21 mars 2022. "Loin de là l'idée de faire le buzz. (...) Je l'ai déjà vécu plusieurs fois, me faire agresser, rejeter d'un groupe, ne pas me sentir bien dans ma peau. Encore aujourd'hui, beaucoup oublient que je n'ai que 17 ans, me critiquent, me détestent pour rien, alors que tout ce que je veux c'est faire de la musique. Que vous aimiez ou pas, c'est pour ma génération que je le fais. Sachez que votre méchanceté m'a rendue plus forte. Mais je ne la comprendrai jamais", a-t-elle tout d'abord écrit.

Cette épreuve de sa vie, Wejdene a une fois de plus souhaité la transposer en musique. 'Mes années lycée ont été très difficiles pour moi, alors je sors un nouveau single pour dénoncer ce harcèlement, vous dire que quoi qu'il arrive vous êtes les meilleurs", a-t-elle conclu avant de partager une vidéo de sa nouvelle chanson baptisée La Meilleure. On peut y voir la chanteuse en blonde, avec les cheveux bouclés, des lunettes et un appareil dentaire. "Tu en as vu de toutes les couleurs, réalise tes rêves ils effaceront tes douleurs. N'oublie pas t'es la meilleure", peut-on l'entendre interpréter avant qu'elle ne se métamorphose en fille mieux dans sa peau. Un teaser qui a fait son effet.