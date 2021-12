Wejdene : Retour fracassant en vidéo après une "période difficile", elle balance sur ses proches

Surprise pour les fans de Wejdene, le 22 décembre 2021. La chanteuse de 17 ans a fait son retour sur Instagram après deux mois d'absence. C'est en chanson qu'elle a souhaité faire sa réapparition et ça fait mal !

Le 22 octobre dernier, Wejdene était éliminée de la compétition Danse avec les stars 2021. Des rumeurs de tensions avec son partenaire Samuel Texier ont ensuite couru, une situation qui a sans doute précipité son envie de faire une pause. Deux jours après son départ du concours de danse, la jeune femme a écrit sur Instagram : "C'était cool mais, oubliez moi. Ma santé n'a pas de prix. Ma tournée sera la seule." De quoi inquiéter certains fans, alors que d'autres pensaient qu'il s'agissait d'une simple opération de communication

Pourtant, Wejdene a bel et bien été absente et ce, durant deux mois. Elle a fait une courte apparition dans un snap de Nabilla Benattia fin novembre, mais ne s'est jamais exprimée. Il a fallu attendre hier soir pour qu'elle fasse un come back fracassant. "Je voulais te raconter ma vie mais je pleure avant de commencer / Je voulais arrêter mais y a trop de biff, tu sais comment c'est. La famille, les amis te mettent la pression car t'es leur plan financier / Eux, ils comptent sur toi pour un bel avenir / J'ai que 18 ans moi-même / Je vois pas l'avenir venir / Le pied sur le succès / Où est le frein ?", peut-on l'entendre chanter. Un titre de son prochain album ?

Le premier intitulé 16 est sorti au moment où elle avait 16 ans. On peut donc imaginer qu'elle en prépare un nouveau pour ses 18 ans car on peut voir un "18" en légende. Peut-être s'agit-il d'un extrait. La vidéo a en tout cas fait un million de vues en moins de 24 heures. "Merci à tous, mes fans pour votre patience, mon équipe pour m'avoir soutenue dans cette période difficile. Je reviens plus forte. J'ai plein de choses à vous dire. Je vous aime", a-t-elle ensuite écrit en story.

Affaire à suivre donc.