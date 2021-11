Wejdene : Apparition surprise de la chanteuse sur les réseaux après des semaines d'absence

C'est l'élimination qui a le plus fait jaser dans cette saison de Danse avec les stars. Au mois d'octobre dernier, l'aventure de Wejdene sur TF1 est arrivée à son terme, et pas de la meilleure des manières. En effet, la chanteuse aurait été poussée vers la sortie après un clash survenu entre elle et son danseur Samuel Texier. Après quoi, l'adolescente de 17 ans a préféré s'éloigner des réseaux sociaux, supprimant tous ses posts sur Instagram pour ne garder que le message énigmatique : "C'était cool mais... oubliez moi". Wejdene n'a depuis pas donné signe de vie.

C'est désormais chose faite ! En effet, elle a fait une apparition remarquée dans la soirée de jeudi 25 novembre 2021 à travers les stories de Nabilla. Actuellement à Paris pour la promotion de son documentaire Nabilla sans filtre disponible sur Amazon Prime Vidéo, l'influenceuse de 29 ans a apparemment passé du bon temps avec l'interprète d'Anissa. Les deux femmes ont été photographiées à l'intérieur d'une voiture, sans doute prêtes à faire la fête. Sur les deux clichés, elles se dévoilent souriantes et très complices. En revanche, Wejdene ne s'est toujours pas exprimée et continue de délaisser la Toile ainsi que sa communauté de plus de 2 millions de personnes.