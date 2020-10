Wejdene : Son producteur Feuneu accuse Ariana Grande de plagiat

"J'suis occupée, pour me parler, passe par Feuneu", chanteWejdene dans le titre 16. Son producteur, celui qui l'a repérée il y a plus d'un an, n'hésite pas à se mettre en avant. Très actif sur les réseaux sociaux, il montre qu'il protège son talent avec ardeur. Feuneu n'a donc pas hésité à défendre Wejdene lorsque le nouveau clip d'Ariana Grande, Positions, est sorti le 23 octobre 2020. On y voit la chanteuse américaine aux commandes de la Maison Blanche, prononcer un discours depuis le pupitre présidentiel ou encore, s'assoir sur le bureau ovale.

Pour le producteur, ça ne faisait aucun doute : Ariana Grande s'est inspirée de Wejdene pour son single. En septembre dernier, celle-ci annonçait la sortie de son premier album, 16, assise sur le bureau présidentiel, dans le salon doré de L'Élysée.

Le jour de la sortie de Positions, Feuneu a republié un tweet disant : "Même Ariana copie Wejdene". "Mais bon c'est une Américaine, du coup personne va y croire. Mes idées influencent le monde. Bonne journée", écrvait-il. Sur les réseaux sociaux, certains ont pattagé l'avis du producteur. D'autres l'ont un peu charrié sur le fait que beaucoup d'autres artistes s'étaient déjà grimés en présidents pour un projet, notamment Jok'air, DaBaby, Roddy Rich ou encore T.I. L'idée ne date donc pas d'hier.

Moqué, Feuneu finit en top des tendances Twitter ce jour-là. "Ptdr mais Twitter c'est les gens les plus bêtes que je connaisse wesh. Comment on peut vous avoir comme ça wesh", a-t-il écrit, plaidant le "2nd degrés". Ariana Grande n'a toujours pas réagi aux accusations du producteur... Et on doute fort qu'elle le fera !