Amel Bent enceinte et canon en combinaison noire moulante, Vitaa approuve

En commentaire, les abonnés d'Amel se sont prêtés au jeu. "La rose", préfère Vitaa, également enceinte. "Pink" également pour la tenniswoman et compagne de Tony Parker, Alizé Lim, un avis partagé par le créateur de la maison Ami, Alexandre Mattiussi, en personne. Le violet a également récolté de nombreux suffrages. Les plus indécis ont tout simplement opté pour les deux !

Par la mise en ligne de ces photos, Amel Bent permet également aux internautes de suivre l'avancée de sa grossesse. Elle a annoncé l'heureuse nouvelle en novembre dernier et fait part de l'enthousiasme de ses filles aînées, les futures grandes soeurs Hana et Sofia. "Elles sont trop contentes ! J'ai appris que j'étais enceinte cet été (...) mon mari m'a suggéré d'acheter un test de grossesse. J'ignore comment ma fille de 5 ans sait ça, mais quand j'ai sorti le test du sac, elle m'a dit : 'Maman, tu es en cintre (sic) ?' Quand je suis sortie des toilettes, mes deux filles m'ont arraché le test des mains et ont crié dans tout le salon : 'Maman elle est en cintre !' C'est comme ça que leur père a appris ma grossesse", avait raconté Amel au magazine Nous Deux.

Hana et Sofia justement, prennent soin de leur maman. Dans une récente story Instagram, Amel avait révélé le traitement que lui réservaient ses deux filles de 4 et 5 ans, avec massage, coiffure et berceuse pour s'endormir paisiblement.