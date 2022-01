Amel Bent enceinte : nuits difficiles, sa fille Hana prend soin d'elle, à sa façon

Grâce aux réseaux sociaux, les stars communiquent directement avec leurs fans. Amel Bent permet aux siens de suivre l'évolution de sa grossesse. La chanteuse enceinte de son troisième peut compter sur leur soutien et sur celui de ses filles, Hana et Sofia, qui la bercent pour l'aider à s'endormir.

Amel Bent compte plus de 800 000 abonnés sur Instagram. Elle y a publié de nouvelles vidéos dans sa story du jeudi 27 janvier 2022. L'artiste de 36 ans et coach de l'émission The Voice ne parvenait pas à trouver le sommeil et a reçu la précieuse aide de ses filles Hana et Sofia (4 et 5 ans).

"Petite berceuse et câlins pour maman... Pour m'aider à m'endormir malgré la position de nuit presque assise et les remontées acides", précise Amel Bent dans sa story du soir. Ses deux enfants lui ont chanté Au Clair De La Lune, avant que Hana improvise des sessions coiffure et massage (à voir dans le diaporama).

La fillette s'est attardée sur le ventre rond de sa maman. "Elle masse pas, elle fait du pain. Ma fille... douce comme sa mère", a réagi Amel.