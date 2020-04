The Voice, les live reportés : TF1 chamboule ses programmes

Depuis le 18 janvier dernier, la neuvième saison de The Voice fait un carton sur les antennes de TF1. Malgré un début timide, les téléspectateurs ont rapidement adhéré au nouveau quatuor de coachs, composé de Marc Lavoine, Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Bent. Des artistes appartenant à des univers musicaux très différents, et pourtant, leur complicité à l'écran est évidente. C'est ce qui a sans doute contribué au succès de cette édition 2020. Chaque samedi, ils sont des millions à se réunir devant leurs écrans pour suivre le concours musical de la Une. L'épisode des KO de Marc Lavoine le 4 avril dernier a même réalisé un score d'audience en comptant 5,43 millions de téléspectateurs.

Malheureusement pour les plus grands fans, la saison touche tout doucement à sa fin. En effet, il ne reste plus que deux soirées inédites à vivre avant de connaître tous les talents choisis pour la demi-finale. Pour l'heure, seuls ceux des équipes de Marc Lavoine et d'Amel Bent ont d'ores et déjà validé leur ticket. Les chanteurs ont eu la lourde tâche d'éliminer quatre candidats pour n'en garder que trois. L'interprète des Yeux Revolver a misé sur Antoine, Ifè et Antony. Quant à Amel Bent, c'est avec Tom, Toni et Terence qu'elle espère remporter la compétition.

Quid des live ?

Les heureux demi-finalistes devaient normalement se produire le 2 mai prochain en direct sur la scène des Palais des Sports face à un public de près de 4 000 personnes. Une nouvelle règle dans l'histoire de l'émission qui remet tout en question puisque les candidats en lice seront uniquement choisis par le vote du public pour poursuivre l'aventure. Ainsi, "certains coachs pourront ne pas avoir de finaliste lors de la finale", précisait le directeur des programmes de TF1 Rémi Faure lors de la conférence de presse.

La grande finale était quant à elle attendue le 9 mai suivant, là aussi en direct depuis une salle de concert pleine à craquer. Mais voilà, l'épidémie de coronavirus a tout chamboulé, ne laissant d'autres choix à la production que de reporter ces deux live. Pour pallier ces changements, TF1 a choisi de rediffuser le concert des Enfoirés en 2017 au Zénith de Toulouse le samedi 2 mai. D'après nos informations, la production de The Voice espère désormais pouvoir tourner la demi-finale et la finale avant l'été...