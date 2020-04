The Voice 2020 - les live reportés : comment les talents gèrent-ils l'attente ?

Après des semaines de compétition, la saison 2020 de The Voice se dirige lentement vers la fin. Ce samedi 25 avril 2020 ont lieu les derniers KO. Après que Marc Lavoine, Amel Bent et Lara Fabian ont finalisé leurs équipes, c'est au tour de Pascal Obispo d'être confronté à des choix très difficiles. À l'issue de ce nouvel épisode, les quatre coachs auront chacun leurs trois talents de prêts pour la demi-finale au Palais des Sports, face à un public de près de 4 000 personnes. Du moins, c'était ce qui était prévu avant que le Covid-19 ne vienne tout chambouler. En effet, l'épidémie n'a laissé d'autre choix à la production du concours musical que de reporter ses lives attendus en mai. Les demi-finalistes devront donc prendre leur mal en patience avant de se produire une nouvelle fois sur scène. Nos confrères du Parisien ont pris des nouvelles d'Antony et Maria, les talents respectifs de Marc Lavoine et Lara Fabian déjà qualifiés.

"Il y a une impatience. Mais, c'est plus de la réjouissance", estime celui qui avait bouleversé le public lors de son audition à l'aveugle avec la reprise de Casting de Christophe Maé. Et d'ajouter : "Je n'étais évidemment pas heureux d'apprendre le report, mais c'est secondaire par rapport à la santé de tous. Cette période me laisse plus de temps pour travailler. Je stresserai bien assez le moment venu !" En attendant, Antony apprécie sa notoriété grandissante depuis sa maison en Suisse, où il se retrouve confiné avec ses parents. "Cela nous laisse du temps pour composer, alimenter les réseaux sociaux. Je n'oublie pas qu'il y a encore six mois, je chantais dans ma chambre !" De son côté, Maria, la chanteuse irlandaise et aveugle depuis son enfance, fait encore une fois preuve d'un optimiste sans faille. Il s'agit même là d'"une bénédiction" selon elle. Et pour cause, comme elle le confie au quotidien, la protégée de Lara Fabian est heureuse d'avoir plus de temps pour maîtriser la chanson qu'elle interprétera en demi-finale. "Je fais des vocalises, du sport et je reste très motivée. Avec cette émission, j'ai déjà réalisé mon rêve de petite fille", déclare-t-elle, assurant au passage vive un véritable "conte de fées."

Pour TF1 , l'inquiétude est inévitable. Mais d'après Nikos Aliagas invité de RTL jeudi dernier, les directs pourraient être envisageables avant l'été "dans les règles sanitaires". "Avec ou sans public, on trouvera une formule. Si non, on attendra de finir la saison à un autre moment", a-t-il expliqué. Les férus de The Voice pourront quoi qu'il en soit découvrir le dernier épisode des KO ce samedi soir. Ils verront défiler un par un les talents de Pascal Obispo, parmi lesquels le timide Abi, la performeuse Verushka ou encore l'atypique Owlite.