Star Academy : Alcool, comas éthyliques... Les révélations de Lucie Bernardoni

Lucie Bernardoni enchaîne les interviews ces derniers jours. Avec d'autres anciens candidats de la Star Academy, la finaliste de la saison 4 (en 2004) a donné de la voix pour l'album Restons amis (sorti le 25 septembre), en hommage à Grégory Lemarchal et dont les bénéfices seront entièrement reversés à l'Association Grégory Lemarchal. Mercredi 30 septembre, c'est dans l'émission radio Un éclair de Guény, sur Radio VL, qu'elle était conviée. Et elle a fait des révélations qui devraient faire du bruit.

Comme dans toutes les émissions, les candidats de la Star Academy avaient parfois de l'alcool à disposition lors de soirées. Si dans certaines éditions, la consommation était limitée, dans celle de Lucie Bernardoni ce n'était pas le cas. "Nous, c'était les premières années, on essuyait les plâtres. C'était mis à disposition et même pour moi, alors que j'étais mineure [elle avait 17 ans à l'époque, NDLR]. Je me suis bourré la gueule, bien sûr", a confié celle qui est depuis devenue l'épouse de Patrice Maktav.

Mais la production a finalement pris la décision de faire plus attention après une soirée d'anniversaire qui a mal tourné. "Une fois, pour un anniversaire, il y a eu des débordements. On sait comment la soirée a commencé, on ne sait pas comment elle a terminé. Certains sont partis un peu en coma éthylique, aux urgences. Je ne me rappelle pas de la fin de cette soirée, donc je ne devais pas être fraîche non plus", a-t-elle révélé sans tabou. Et de préciser qu'aucune drogue ne circulait lors de sa saison, remportée par le défunt Grégory Lemarchal. Mais elle a entendu dire que, dans d'autres saisons, il y avait bel et bien des produits illicites. Reste à savoir s'il s'agit d'une véritable information ou d'une intox.