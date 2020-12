Jenifer en concert : son ventre arrondi et son show à l'Olympia font le bonheur de ses fans

Après M. Pokora, c'était au tour de Jenifer de retrouver ses fans le temps d'un concert diffusé en livestream. Le 13 décembre 2020 à Paris, la chanteuse était sur la scène de l'Olympia pour son tout premier show digital retransmis sur la plateforme française InLive Stream. L'occasion pour la star de 38 ans d'afficher un ventre arrondi...

Après une séquence pré-enregistrée dans laquelle Jenifer a fait découvrir les coulisses de cette salle mythique aux spectateurs virtuels VIP, le concert a commencé avec sur scène, l'interprète et ses quatre musiciennes. Une mise en scène minimaliste et une ambiance intimiste qui n'ont pas manqué de séduire les nombreux fans réunis devant leurs écrans. De ses premiers tubes tels que Donne-moi le temps et Ma révolution, à ses titres plus récents comme Hey Jen, la chanteuse a offert quatre-vingt-dix minutes de concert, du haut de ses escarpins vertigineux.

Pour compléter son look de spectacle, la Corse a misé sur des cuissardes résilles rouges et une chemise blanche XL "qui dissimule plus ou moins bien ses formes", comme l'a précisé une journaliste du Figaro, présente sur place. "Les paparazzis dont elle est l'une des proies favorites et qui rêvent de la voir redevenir maman ne vont plus la lâcher." L'apparition sur scène de Jenifer et son éventuel baby bump était d'autant plus attendue depuis qu'un magazine people a annoncé sa troisième grossesse vendredi dernier. La principale intéressée n'a pas encore confirmé, ni même démenti, cette information...