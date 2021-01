Kate Winslet malmenée et insultée après "Titanic", elle raconte son cauchemar

Star du film Titanic au côté de Leonardo DiCaprio, on pourrait croire que Kate Winslet a vécu une période de rêve après le succès du long-métrage réalisé par James Cameron en 1997. Il n'en est rien. Interviewée dans le podcast WTF de Marc Maron, le 14 janvier 2021, l'actrice de 45 a confié avoir été plongée dans un véritable cauchemar à cause de la presse britannique.

"Je suis passée en mode auto-protection. C'était le jour et la nuit, d'un jour à l'autre. J'ai été soumise à beaucoup de critiques personnelles sur mon physique, j'ai été beaucoup critiquée et la presse britannique était très méchante avec moi", s'est souvenue celle qui, à 22 ans, faisait alors face au décès prématuré de son premier amour.



Moquée et humiliée par la presse, la jeune actrice a même regretté cette soudaine célébrité. "Je me suis sentie intimidée pour être honnête. Je me souviens avoir pensé : 'C'est horrible et j'espère que ça va passer' – c'est passé définitivement, mais cela m'a fait réaliser que, si c'était ça devenir célèbre, je n'étais pas prête à l'être, certainement pas." Très jeune à l'époque du succès de Titanic, Kate a précisé qu'elle "apprenait encore à jouer", elle qui faisait du théâtre depuis ses 17 ans.

Pour tenir le cap, la maman de Mia, Bear et Joe (nés de ses relations avec Jim Threapleton, Sam Mendes et Ned Rocknroll) a choisi de se tourner vers de plus petites productions. "Je sentais que je n'étais encore pas prête à tourner des grosses productions à Hollywood. Je ne voulais pas faire d'erreurs et foutre en l'air ma carrière, je voulais être là tout au long du match. J'ai stratégiquement essayé de trouver de petites choses pour mieux comprendre le métier et conserver un certain degré d'intimité et de dignité."

Devenue maman pour la première fois en 2000, l'actrice a pu reprendre son souffle et se consacrer entièrement à sa fille : "Je me suis concentrée sur mon enfant, et c'est tout ce qui comptait". Depuis, elle est devenue une star incontournable du cinéma et a enchaîné les rôles dans plusieurs films à succès comme The Holiday (2006), Divergente (2014), Steve Jobs (2015) ou encore Beauté cachée (2016). Depuis, elle a également retravaillé avec le réalisateur James Cameron et sera l'une des stars d'Avatar 2, dont la sortie est prévue pour 2022.