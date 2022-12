Titanic : Kate Winslet "trop grosse" pour tenir sur la fameuse planche, elle se révolte face à la méchanceté

Par Guillaume Narduzzi

17 photos

C'est l'un des plus grands "what if" de l'histoire du cinéma: la planche qui a sauvé Rose dans le final de "Titani " aurait-il pu également accueillir Jack, le personnage joué par Leonardo DiCaprio ? Après des années de débat, Kate Winslet, actrice mythique du film, donne son point de vue.

Titanic est un film historique de l'histoire du cinéma à bien des niveaux. D'un point de vue populaire tout d'abord, puisque l'oeuvre du réalisateur James Cameron est devenu le plus gros succès en salles obscures de tous les temps de sa sortie en 1997 jusqu'à 2010 et la parution d'Avatar réalisé par... ce même James Cameron, générant au total pas moins de 1,8 milliard de dollars dans le monde entier. D'un point de vue technique secondement, puisque les moyens mis en oeuvre pour ce (très) long-métrage étaient révolutionnaires : effets spéciaux numériques, construction d'une maquette du paquebot quasiment aussi grande que l'originale ou encore mise en place d'expéditions sur la véritable épave pour améliorer le film. D'un point de vue critique également. Titanic a tout simplement égalé le record de onze Oscars remportés en une seule édition, à égalité avec le Ben-Hur de William Wyler avec Charlton Heston (1959). Ces deux oeuvres seront rejointes en 2003 par le dernier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, Le Retour du roi. À sa sortie, Titanic propulse également Kate Winslet et Leonardo DiCaprio au rang de stars internationales incontournables. Mais une autre raison a contribué à faire de Titanic un monument sacré du septième art : sa fin. La planche de bois qui a permis de sauver Rose dans le final, tout en condamnant son amoureux Jack, aurait-elle pu accueillir les deux personnages ? C'est un débat qui dure depuis la sortie du film et continue, vingt-cinq ans après, de fasciner et questionner des fans parfois sans réponse. Ça n'aurait pas été une bonne idée De véritables études scientifiques ont même été menées sur le sujet, notamment une par le média The Guardian il y a un peu plus de deux ans. Celle-ci arrivait à la conclusion que, oui il y avait de la place pour deux personnes de leur gabarit mais que par souci de flottabilité, Jack n'aurait jamais pu monter sur cette planche, ou alors il aurait condamné Rose avec lui avant l'arrivée des secours - sachant que la température de l'eau était négative. Bref, tout le monde ayant vu le film a toutefois son propre avis sur la question. Mais s'il y a bien une personne qui n'a jamais répondu à cette question, c'est la principale intéressée dans cette histoire : l'actrice Kate Winslet. Dans le podcast Happy Sad Confused du 16 décembre dernier, l'actrice, qui a décidé de ne plus tourner de scènes de nu, a accepté de livrer son point de vue. "Je ne crois pas que nous aurions survécu si nous avions grimpé tous les deux sur cette porte. Je pense qu'il aurait pu venir, mais que ça aurait basculé... et ça n'aurait pas été une bonne idée. Alors, vous l'aurez entendu ici pour la première fois : oui, il aurait pu se mettre sur cette porte, mais elle n'aurait pas pu nous maintenir à flot", explique-t-elle, sans trop se mouiller toutefois puisqu'elle arrive aux mêmes conclusions que l'étude scientifique citée ci-dessus. Perte de confiance Mais au-delà de cette réponse tant attendue, Kate Winslet en profite pour révéler l'aspect beaucoup plus sombre de cette question qui dure depuis un quart de siècle maintenant : elle a effectivement subi nombre de remarques déplacées. "Apparemment, j'étais 'trop grosse' (pour la planche, ndlr). N'est-ce pas atroce ? Pourquoi les gens étaient-ils si méchants avec moi ? Je n'étais même pas grosse", déclare-t-elle à propos de ces critiques qui lui ont fait perdre confiance. Kate Winslet poursuit en expliquant que les mentalités ont changé depuis cette époque, mais qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. "Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais utilisé ma voix d'une manière différente. J'aurais dit aux journalistes : 'Ne me traitez pas comme ça. Je suis une jeune femme. Mon corps est en train de changer. J'essaie de m'en sortir. Je manque de confiance en moi, je suis terrifiée. Ne rendez pas cela encore plus difficile que ça ne l'est déjà'. C'est du harcèlement", développe l'actrice de 47 ans, qui a retrouvé James Cameron pour le film Avatar 2 : La Voie de l'eau actuellement en salles. "C'est un non-sens de juger les corps et l'apparence des femmes. Cela s'améliore, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire", conclut-elle. Des commentaires qui lui ont fait vivre un véritable cauchemar au moment de la sortie du film. Car si ce débat sans fin a contribué à la magie et à la légende du film Titanic, il a également fait de Kate Winslet une terrible victime collatérale.