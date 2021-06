Kate Winslet en a fini avec les scènes de nu et elle explique pourquoi

C'est l'une des actrices anglaises les plus talentueuses. Dans son dernier projet, Mare of Easttown, Kate Winslet joue le rôle d'une policière qui enquête sur le meurtre d'une jeune mère dans la banlieue de Philadelphie. Une prestation encensée par la critique et qui prouve une nouvelle fois tout le talent de la mère de Mia, qui suit le même chemin qu'elle. Dans la série, la grande amie de Leonardo DiCaprio partage une scène torride avec l'acteur australien Guy Pearce. Une séquence où l'actrice a dû enlever ses vêtements et se montrer nue devant la caméra.

Si cela ne lui a pas posé de problème durant le tournage, celle qui est connue pour son rôle de Rose dans Titanic où elle apparaît également très dévêtue, vient d'annoncer dans une interview au New York Times qu'il s'agissait possiblement de sa dernière scène de nu. "Je pense que mes jours de nudité sont comptés", a-t-elle déclaré. Kate Winslet ajoute que son attitude a changé vis-à-vis des scènes de nudité : "Je ne me sens juste plus à l'aise d'en faire maintenant et ce n'est même pas quelque chose lié à l'âge".

Il y a sûrement un moment où les gens vont dire : 'Oh, encore elle'

Plutôt qu'une question de complexe ou d'appréhension, c'est avant tout lié au fait que ce genre de scène marquent les spectateurs. "Il y a sûrement un moment où les gens vont dire : 'Oh, encore elle'", explique-t-elle. L'actrice, souvent injustement critiquée pour son poids, a d'ailleurs hésité avant de tourner sa dernière scène de nudité. "J'ai demandé à mon mari (Ned Rocknroll) : 'Est-ce que je suis d'accord avec ça ? Est-ce que c'est normal que je joue une femme d'âge moyen qui est une grand-mère qui a souvent des aventures d'un soir ?'", ce à quoi son mari a répondu qu'il trouvait cela super et lui a apporté son soutien. L'actrice a d'ailleurs demandé au réalisateur de la série de ne pas retoucher son corps lors du montage. "N'y pense même pas", l'a-t-elle mis en garde.