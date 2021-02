Kate Winslet - Les critiques sur son poids lui ont fait perdre confiance : "C'était horrible"

Titanic, The Reader, Steve Jobs... Kate Winslet possède une impressionnante filmographie. L'actrice a commencé sa carrière jeune et s'est brutalement confrontée à la réalité de la célébrité. Critiquée pour son poids, elle se souvient : "Ça a détruit ma confiance."

Kate Winslet sera bientôt à l'affiche d'Ammonite (en salles le 7 avril 2021). Elle a fait la promo en se livrant dans une interview à The Observer, l'hebdomadaire dominical du Guardian. La comédienne de 45 ans a parlé de ses débuts de carrière en Angleterre et des remarques déplacées sur son poids. Une célèbre blague de Joan Rivers sur Titanic refait surface : "Si elle perdait seulement 2 kilos, Leo [Leonardo DiCaprio, NDLR] aurait pu tenir sur le radeau."

"On parlait beaucoup de mon poids pendant ma vingtaine. Et on me demandait de commenter mon propre physique. Après ça, on m'a qualifiée de courageuse et de directe. Non, je ne faisais que me défendre", explique Kate Winslet à The Observer. Se défendre, contre des articles déplacés sur son apparence.

"Les journalistes de tabloïds étaient tellement choquants et cruels que ça en devenait presque hilarant, se souvient-elle. Ils commentaient ma taille, estimaient mon poids, publiaient des articles sur un présumé régime que je suivais. C'était horrible et rageant de lire ça." Cet acharnement a eu des conséquences...