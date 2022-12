Avatar 2 : Kate Winslet renversante dans une robe vieille de 7 ans à l'avant-première du film

Kate Winslet a fait sensation, mardi 6 décembre à Londres, à l'occasion de l'avant-première d'Avatar 2 (dans lequel elle tient le rôle de Ronal) dans une sublime tenue signée Badgley Mischka. Une longue robe grise anthracite et moulante, style licou, ornée de broderies étincelantes. Mais en réalité, l'actrice de 47 ans l'avait déjà portée il y a sept ans, lors de l'avant-première de The Dressmaker au Festival du film de Toronto en 2015. De quoi surprendre les observateurs, tant de tels pièces sont rares à conserver si longtemps.

"Les robes, le stress, les essayages... C'est tellement stressant. On va me dire 'Oh, voilà Kate Winslet qui stresse lorsqu'elle essaie des tenues pour les cérémonies de remise de prix'. Mais c'est stressant. Je n'aime pas avoir à comprimer mon corps de maman dans une robe de tapis rouge que je ne porterai plus jamais", expliquait-elle dans une précédente interview pour Vanity Fair, avant de préciser qu'elle avait donc trouvé la solution magique.

Un look sensationnel

"Ces artistes incroyables qui fabriquent ces robes sont merveilleux, mais pour faire quelque chose qui ne sera porté qu'une seule fois... J'ai donc dorénavant décidé de porter des robes recyclées", avait-elle révélé, ce qui explique alors ce choix de tenue. Une robe qu'elle avait donc portée il y a quelques années, qui coûterait à l'origine 1 190 dollars d'après le site de l'émission Good Morning America, mais qui serait désormais "disponible à l'achat pour 179 dollars" seulement "chez Rent The Runway".

En tout cas, voilà un look qui n'a pas manqué de faire réagir. Tous les regards étaient rivés sur la star de Titanic, alors que des invités de prestiges étaient au rendez-vous comme le pilote de Formule 1 George Russel, l'icône des Black Eyes Peas Will-I-am, la top model Jourdan Dunn, l'actrice Benedetta Porcaroli ainsi que le casting d'Avatar 2 (Avatar : La voie de l'eau en salles le 14 décembre prochain), à savoir Sam Worthington et sa femme Lara, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang et Bailey Bass. Sans oublier le réalisateur du film, le célèbreJames Cameron, qui était accompagné de sa femme Suzy.

Pour rappel, ce film est donc la suite d'Avatar, film de science-fiction culte, qui est notamment détenteur du record de recettes au box-office avec 2,847 milliards de dollars à l'international, d'après Allociné.