The Holiday : Miffy Englefield, la petite fille du film, est devenue maman !

S'il y a bien un film qu'on regarde tous les ans en période de fêtes, hormis toutes les niaiseries de Noël disponibles à la télévision, c'est The Holiday ! Dans cette version romantique du rat des villes et du rat des champs, Cameron Diaz et Kate Winslet échangent leurs domiciles le temps des vacances du mois de décembre et trouvent, chacune, chausson à son pied par surprise. Véritable prince de pain d'épices, Jude Law donne la réplique à sa chère et tendre partenaire d'écran, mais également à ses deux filles de fictions : Emma Pritchard, a.k.a Olivia, et la petite Sophie, incarnée par Miffy Englefield.

Cette dernière était âgée d'à peine 6 ou 7 ans à l'époque où elle côtoyait les étoiles. Bien sûr, The Holiday n'est pas tout récent. Le film est sorti en 2006 et Miffy Englefield a aujourd'hui 21 ans. Cerise sur le gâteau du coup de vieux : elle vient d'avoir un petit bébé. "Frances Rosanna Lee Englefied est née par césarienne, expliquait-elle sur les réseaux sociaux en avril dernier. Elle pèse 3,17kg. Nous l'avons accueillie avec beaucoup de larmes, de joie et plus d'amour qu'on ne pourrait le décrire. Bienvenue dans notre monde, ma chère Frankie..." Aujourd'hui, la jeune britannique se décrit comme une "petite maman punk en plein entraînement" qui rêve d'une "vie non conventionnelle". Ce qui semble plutôt réussi.