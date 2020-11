Kate Winslet et la mort de son ex-compagnon : au sommet de sa gloire, elle était dévastée

Donner vie au personnage de Rose DeWitt Bukater dans Titanic a lancé la carrière de Kate Winslet. L'actrice anglaise, alors âgée de 22 ans, a dû convaincre James Cameron de lui confier ce rôle, puisqu'il lui préférait d'autres jeunes comédiennes telles que Gwyneth Paltrow et Claire Danes... Après un tournage pour le moins éprouvant, durant lequel elle a attrapé une grippe et souffert d'hypothermie, tout en manquant de se noyer, Kate Winslet n'a même pas pu savourer son triomphe lors de la grande première hollywoodienne organisée le 14 décembre 1997...

Alors que Leonardo DiCaprio foulait le tapis rouge du mythique Grauman's Chinese Theatre, sur Hollywood Boulevard, sa partenaire était de retour chez elle, en Angleterre, pour une triste raison : les funérailles de son ex-petit ami Stephen Tredre, acteur et auteur décédé à seulement 34 ans, d'un cancer des os. Kate Winslet n'était encore qu'une adolescente quand elle a rencontré le comédien, de 12 ans son aîné, sur le tournage de la série Dark Season, en 1991. Installés à Londres, tous deux ont entretenu une relation durant quatre ans, avant de finalement se séparer en bons termes.

Choisir d'assister à l'enterrement de son ex-compagnon, plutôt que de prendre part à la première de Titanic, était une évidence pour Kate Winslet, malgré un entourage peu compréhensif... "Je suppose que j'étais un peu déprimée par ça, avait-elle confié au Guardian, en 1999. Une personne avec qui j'avais passé quatre ans et demi de ma vie venait de mourir, et les gens ne comprenaient même pas que... Ils avaient des conversations avec moi, à me dire des choses comme, 'Ecoute, on comprend, ce doit être vraiment une période difficile', et puis ils continuaient en disant, 'mais tu ne penses pas que c'est ce que Stephen aurait voulu ?'. 'Non pas du tout. Stephen aurait voulu que je sois à ses funérailles et je serai là.'"