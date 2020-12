Héloïse Martin en couple : que sait-on de son compagnon ?

Héroïne des films Tamara (2016), Tamara Vol.2 (2018), Je suis un partage (2018) et Dernière ligne droite (2019), Héloïse Martin avait évoqué pour la première fois sa vie amoureuse sur le plateau de TF1 face à Camille Combal. Candidate de l'émission Danse avec les stars en 2018, la jeune femme revenait sur ses relations sentimentales passées et sur son désir de trouver enfin le prince charmant. "L'amour avec moi, c'est venu très tard parce que je suis timide. Quand j'étais à l'école, j'étais plutôt du genre à regarder du coin de l'oeil et à ne pas agir. Aujourd'hui, je commence à prendre confiance. Maintenant, je suis prête pour l'amour, il n'y a pas de problème avec ça" confiait-elle.



Quelques jours plus tard sur Instagram, l'ancienne candidate de Fort Boyard revenait sur ses déclarations et ajoutait : "Tout va bien pour moi, j'ai plus confiance en moi maintenant. Et concernant l'amour, je n'ai plus aucun souci. Je suis très heureuse dans ma vie."

C'est finalement en mars 2020 que la jeune femme officialise pour la première fois un petit-ami, de manière subtile certes, puisque le visage du jeune homme est resté dissimulé à l'écran. Invitée dans l'émission d'Arthur The show must go home, la comédienne avait en effet accepté de participer au Poney Challenge. Son amoureux avait alors relevé le challenge et joué le cowboy tandis qu'Héloïse imitait un valeureux poney. Visiblement très vif, le jeune homme en avait même profité pour mettre une fessée à sa chérie devant les milliers d'internautes présents pendant l'émission. Le petit-ami d'Héloïse serait donc, à n'en point douter, un homme de poigne.