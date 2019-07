Héloïse Martin : Moquée pour son poids dans Fort Boyard, elle quitte Twitter

Encore une fois, Héloïse Martin a été victime des pires attaques grossophobes. Samedi 27 juillet 2019, l'actrice de 23 ans était candidate dans Fort Boyard (France 2) et jouait aux côtés du youtubeur Tibo Inshape, Philippe Etchebest, Carla Ginola, Erika Moulet et Alex Goude en faveur de l'association Pompiers Solidaires. Ils n'ont pas démérité, puisqu'ils ont gagné 13 400 euros (plus 1 500 lors des épreuves dans l'after) lors de leur aventure, justement marquée par le courage de la jeune actrice, qui n'a pas hésité à sauter dans le vide pour le double saut à l'élastique, avec le chef Etchebest.

Malgré cela, certains internautes se sont permis de vulgaires commentaires sur le physique d'Héloïse Martin. Ces attaques grossophobes ont surtout été lancées sur Twitter, réseau qu'elle a décidé de quitter. "C'est dingue de recevoir autant d'insultes sur mon physique. J'ai participé à Fort Boyard et nous avons joué pour une magnifique association. Je n'étais pas là pour faire la belle, mais pour me surpasser, et pour essayer de réussir des épreuves très difficiles", explique t-elle, dans un message publié le 28 juillet 2019.

"Et ce ne sont pas mes formes qui m'ont empêché de gagner des clés et des indices. C'est de la bêtise et de la méchanceté gratuite, je vous plains tellement", poursuit Héloïse Martin, qui a décidé de s'éloigner de Twitter pour une durée indéterminée. "Allez ciao Twitter, bonne continuation les haters", a t-elle fait savoir.