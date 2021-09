Maxime Dereymez "les yeux éclatés" dans Danse avec les stars : il répond aux critiques

Après deux ans d'absence à cause de la Covid-19, Danse avec les stars fait son grand retour sur TF1. Vendredi 17 septembre 2021, le premier prime de cette onzième saison a été marqué par l'élimination de Lââm. Son quickstep sur le générique de la série Une nounou d'enfer n'a pas séduit. Et ce, malgré les efforts de son partenaire Maxime Dereymez, lunettes noires sur le nez à cause de son problème à l'oeil. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont d'ailleurs reproché au danseur une certaine froideur. Sur Instagram lundi 20 septembre 2021, il s'explique.

Pas ou peu de sourires, une attitude plutôt fermée... Maxime Dereymez n'était pas à son aise sur le plateau de Danse avec les stars. Il faut dire qu'il souffre depuis début septembre. Le charmant danseur a été hospitalisé plusieurs fois à cause d'une kératite, maladie ophtalmique pouvant causer divers troubles comme les yeux qui rougissent, larmoient, deviennent sensibles à la lumière ainsi qu'une vision qui peut sensiblement décliner. En pleine émission, sous le feu des projecteurs, la soirée a dû être pénible...

Maxime Dereymez souffrant dans DALS : "Les projecteurs n'ont fait qu'amplifier les choses"

En story sur le réseau social de partage d'images, l'ancien partenaire de Shy'm dans DALS (gagnante lors de la saison 2, en 2011) partage un tweet à son sujet. "Maxime Dereymez a les yeux éclatés mais il passe la soirée sous des projecteurs de malade...", peut-on lire. Et le danseur de confirmer le malaise : "Je crois que certaines personnes n'ont pas réalisé que mon manque de sourire était dû à ma souffrance. Une kératite n'est pas une simple conjonctivite ni un petit bobo à l'oeil et les projecteurs n'ont fait qu'amplifier les choses." Une mise au point claire, précise et surtout nécessaire.

Rappelons que ce n'est que le 17 septembre 2021, soit le jour de diffusion du prime (l'enregistrement s'est déroulé lundi 13 septembre), que Maxime Dereymez a pu quitter l'hôpital... mais pas pour bien longtemps. "Même si ça n'est toujours pas fini, que je dois faire gaffe bien-sûr, continuer un lourd traitement et me rendre tous les jours à l' hôpital, je quitte tout de même ma chambre, définitivement je l'espère...", avait-il annoncé sur Instagram. Les allers-retours entre l'hôpital et les entraînements risquaient de le fatiguer. Ce n'est désormais plus un problème puisque sa partenaire Lââm a été éliminée de Danse avec les stars.