Lââm effondrée : son mari Robert Suber est mort

Lââm traverse un chagrin immense. Son mari, Robert Suber, est mort. C'est sur son compte Instagram, ce mardi 2 novembre 2021, que l'interprète de la chanson Petite soeur a partagé la triste nouvelle, en postant une photo d'elle et de son regretté époux.

"MY HUSBAND FOREVER ! MON MARI POUR TOUJOURS ! RIP SUBER MY LOVE", a simplement noté en légende celle qui a participé très récemment à l'émission de TF1 Danse avec les Stars. Pour l'heure, aucune information sur la cause du décès de Robert Suber, DJ et musicien, n'a été partagée par l'artiste âgée de 50 ans.