Tatiana Laurence et Xavier Delarue dévoilent le sexe de leur bébé

Ces dernières années, le couple entre Tatiana-Laurence et Xavier Delarue a connu de nombreux rebondissements. Après avoir annoncé, à la surprise générale, leur séparation après 17 ans de vie commune, les deux anciens candidats de la première saison de Secret Story ont ensuite redonner une chance à leur amour. Et peu de temps après, ces derniers ont réservé une surprise de taille à leurs abonnés, en annonçant la venue au monde de leur premier enfant. Et sur Instagram, ce dimanche 17 octobre, la jolie blonde a partagé une nouvelle tant attendue par les internautes : le sexe de son premier enfant.

Face à une poignée d'invités, le jeune couple a organisé une véritable "gender reveal party", c'est-à-dire une fête durant laquelle les parents découvrent et annoncent le sexe de leur prochain enfant. Et au moment fatidique, les deux amoureux ont reçus plusieurs confettis de couleur bleue, indiquant que leur bébé est un garçon. "Un Bonheur éternel de vous annoncer avec son Papa que nous venons d'apprendre, que notre bébé est un magnifique petit garçon", a indiqué la future mère de famille en légende. Et de poursuivre : "Une merveilleuse nouvelle découverte en famille."