Sabrina Guerdener (Secret Story) : Lavage de cerveau, menaces de mort... son calvaire dévoilé

C'est en 2009 que Sabrina Guerdener a été révélée au grand public, dans la saison 3 de Secret Story (remportée par Emilie Nef Naf). Le jeune femme, qui avait 19 ans à l'époque, avait pour secret "J'ai décidé de rester vierge jusqu'au mariage". Douze ans plus tard, elle a fait des révélations sur son aventure, ainsi que sur son retour à la vie normal qui n'a pas été simple.

Après avoir suivi les deux premières saisons avec passion, Sabrina a postulé afin de participer à la troisième édition. Et elle a été retenue pour vivre une aventure hors du commun dans la Maison des Secrets. Si elle ne pensait rester que deux semaines, la jeune maman est arrivée jusqu'en finale face à Emilie, son ex-compagnon Jonathan et Cindy. Pourtant, elle aurait préféré partir avant. Plus les semaines passaient, plus il y avait de "moins en moins de monde" et de "plus en plus d'histoires". A cela s'ajoutait le manque de ses proches, ce qui lui faisait paraître son expérience "très longue et insupportable". "J'ai eu envie de quitter le jeu à un moment où je n'en pouvais plus moralement. J'ai donc eu droit à un psy qui m'assurait que mes proches étaient fiers de moi, qu'ils me soutenaient et qu'ils aimeraient que je reste. Un vrai lavage de cerveau... Mais je suis quand même restée 48 heures en dehors de la maison pour me permettre de me calmer", a-t-elle précisé à TV Mag.

Mais si elle avait su ce qui l'attendait dehors, Sabrina aurait finalement préféré rester dans ce cocon. Elle explique que "cela avait été très difficile" aussi bien pour sa famille que pour elle, car elle recevait "des insultes et des menaces de mort". La raison ? Elle fait partie de la communauté des gens du voyage et certaines séquences ont choqué, comme les moments où elle profitait de la piscine en maillot de bain sans paréo, devant les garçons. "Cela avait été beaucoup trop loin et c'est pour ça que, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Je ne voulais plus entendre parler de Secret Story et je regrettais terriblement d'avoir participé à l'émission. J'ai beaucoup souffert", a-t-elle déclaré.

Depuis, Sabrina a relativisé et accepte que l'émission fasse part de son expérience. Tout ce qui compte pour elle aujourd'hui, c'est sa famille. Il y a sept ans, elle a rencontré son mari. Et depuis mai dernier, ils sont devenus les heureux parents d'un petit garçon prénommé Arron.