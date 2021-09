Sabrina Guerdener (Secret Story) maman 12 ans après le jeu : son mari, son bébé... 1eres confidences

C'est en 2009 que le public a découvert Sabrina Guerdener dans la saison 3 de Secret Story. La jeune femme qui avait 19 ans à l'époque et avait pour secret "J'ai décidé de rester vierge jusqu'au mariage". Son aventure a notamment été marquée par son couple avec Jonathan et elle était arrivée jusqu'en finale, avec une cagnotte de 10 000 euros. Mais depuis environ onze ans, la belle brune qui appartient à la communauté des gens du voyage a disparu des radars. Elle a tout de même accepté d'accorder une interview à TV Mag, l'occasion d'évoquer sa nouvelle vie de maman.

Sabrina est en effet devenue mère, une nouvelle qui avait été annoncée par Emilie Nef Nef en juillet dernier, sur Instagram. Mais le public ne savait pas si elle avait accueilli une petite fille ou un petit garçon. Une réponse à laquelle l'ancienne habitante de la Maison des Secrets a enfin répondu lors de son entretien avec TV Mag. Après avoir expliqué qu'elle n'avait eu aucun mal à reprendre "le cours normal de [son] existence", la belle brune a révélé qu'elle travaillait dans la restauration. Un métier qu'occupe aussi son époux, qu'elle a rencontré il y a sept ans. "Nous nous sommes mariés selon les traditions de ma communauté. (...) Nous avons beaucoup voyagé ensemble parce que nous adorons ça. Et le 14 mai dernier, nous avons eu le bonheur d'accueillir notre premier enfant, un petit garçon", a-t-elle révélé. Un bébé qui répond au doux nom d'Arron si l'on en croit nos confrères.

Aujourd'hui, Sabrina se consacre à sa vie de famille. Hors de question donc pour elle de faire son retour à la télévision. On lui a pourtant fait une proposition l'an dernier. "Mais j'ai refusé. Personnellement, je trouve que je ne leur correspondais pas du tout. Je suis en couple et je viens d'avoir un enfant. Aujourd'hui, je suis très heureuse, on vient d'acheter un logement avec mon mari dans un petit village près de Saint-Tropez et ma priorité est mon bébé", a-t-elle conclu le sujet.